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Yenenler'den kendisini hedef alan Yeni Akit'e: Boynumu, omuzumu neden sansürlediniz?

Akit, Berfu Yenenler'i hedef almıştı

12 Eylül 2021 Pazar 09:15
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Yenenler'den kendisini hedef alan Yeni Akit'e: Boynumu, omuzumu neden sansürlediniz?

Eser Yenenler'le Miss Turkey'i sunan ve Yeni Akit'in hedefi haline Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Akit'e seslendi. Yenenler, "Ya hadi her şeyi geçtim de boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlediniz?" dedi.

Güzellik yarışması Miss Turkey'i eşi Eser Yenenler'le birlikte sunan Berfu Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen, kendini bana bırak" diye espri yapan eşine ""Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diye yanıt verdi. Berfu Yenenleri hedef gösteren Yeni Akit gazetesi "Rezillik" diye nitelendirdiği diyalogla ilgili olarak "Berfu Yenenler'in yanıtı ahlak, ar damarı, mahremiyet nerede kaldı dedirten cinsten oldu" ifadesini kullandı. 

Yeni Akit haberin videosunda ise Berfu Yenenler'in kollarını, omuzunu ve boyun bölgesine sansür uyguladı. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Yeni Akit'e "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım" diye yanıt verdi. 

Berfu Yenenler ikinci paylaşımında ise vücuduna uygulanan sansürle ilgili olarak "“Ya hadi her şeyi geçtim de, çok pardon ama boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar?” diye tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 12.09.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Eser YenenlerMiss TurkeyBerfu YenenlerYeni Akit
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