Yengesini büyüyle delirtip astırdı

Müge Anlı ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Whatsaap fotoğraflarında başı kapalı bir fotoğrafı olan Gönül Taşan, canlı yayına çıktığında son haliyle şaşırttı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. 2 ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taşan büyük merak konusuydu.

MÜGE ANLI'DA HAYRETE DÜŞÜREN OLAY

Gönül Taşan pazartesi günü ATV canlı yayına çıkınca akıl almaz iddialara yenileri eklendi. Hayvan bağırsağından büyü, eve ölü toprağı sermek, büyüyle aileleri bölmek dahil ne ararsanız vardı. Canlı yayına bağlananların iddiaları da olay... İşte canlı yayına taşınan Gönül Taşan vakası:

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına geçen hafta çıkan İsmail Çırakkoca iddiaları ile ağızları bıraktı. 2 çocuğuna büyü yapıldığına inanan İsmail Çırakkoca, malını mülkünü satıp üfürükçülere yedirmişti. 10 yıldan uzun süren süreçte iddiasına göre eşi Hürü Çırakkoca'nın yeğeni olan Gönül Taşan'a büyü bozdursun diye oluk oluk para akıtmıştı.

2 milyona yakın mal varlığını tüketen İsmail Çırakkoca, eşi evi terkedip Gönül Taşan'ın oturduğu binaya taşınınca ilk şoku yaşıyor. Devamında ise oğlu evden çıkıp Gönül Taşan'ın yanına kaçtı. Evli olan kızı da kocasını 'çöp atmaya gidiyorum' diyerek terkedip o da Gönül Taşan'ın yanına yerleşti.

Müge Anlı'ya katılan bir aile daha vardı. Hurişan - Mustafa Tunç çifti de benzer şeyler yaşamıştı. Çiftin 3 çocuğu vardı ve şu anda hepsi Gönül Taşan'ın binasında yaşıyorlar. Aile de çocuklarının tüm mal varlıklarını Gönül Taşan'a yedirdiğini öne sürüyordu. Yaşadıkları ile felç geçiren baba Mustafa Tunç için oğlu Ali Tunç 'numara yapıyor' iddiası ile ortaya çıkınca Müge Anlı dahil herkes şaşırdı. Asıl şaşırtıcı olan ise her iki ailenin çocuklarının da Gönül Taşan'ın oturduğu binada toplanması ve birlik olmalarıydı. Adnan Oktar'ın aileleri çocuklarını ayartarak soymasını andıran tablonun baş rolünde yer alan Gönül Taşan bugün canlı yayına çıktı.

GÖNÜL TAŞAN'IN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

İddiaların hedefinde olan Gönül Taşan'ı ekran başındakiler yeşil başörtülü tesettürlü fotoğrafı ile tanımıştı. Zira sosyal medya hesaplarında bu fotoğrafını kullanıyordu. Ama canlı yayına gelen Gönül Taşan hayli farklıydı. Başörtüsünü çıkartmış ve başka bir imajla yayına gelmişti. Gönül Taşan görünümüyle ilgili değişimi 'O fotoğrafı sosyal medyama kızım koymuştu. Ben 2018'den beri bu şekildeyim' diyerek izah etti.

Gönül Taşan canlı yayında hakkındaki iddialara ilk başta hayli sakin yaklaştı. Her iki ailenin de 'büyü' iddiaları reddederken canlı yayına arka arkaya gelen ihbar telefonlarıyla hayli agresifleşti. Gönül Taşan eniştesi İsmail Çırakkoca'dan büyü yaptırmak için asla para almadığını söyledi. Ona halası ve aynı zamanda İsmail Bey'in eşi olan Hürü Çırakkoca'da destek verdi. Hürü Çırakkoca kocasının büyüye inandığını ve çocuklarına büyü yapıldığını söyleyerek farklı hocalara para yedirdiğini iddia etti. Üzerine kayıtlı olan arazileri yeğeni Gönül Taşan'a neden devrettiğini ise izah edemedi.

İNEK VE KOYUN BAĞIRSAĞINDAN BÜYÜYE MİLYONLAR VERDİ

Müge Anlı gibi ekran başındaki herkesin tatmin edici bir yanıt bulamadığı nokta ise İsmail ve Hürü Çırakkoca'nın oğulları Aydın Çırakkoca ile ilgili yaşananlardı. Aydın Çırakkoca jandarmaya verdiği ifadede Gönül Taşan'a büyü bozdurması için babasının ilk seferde 20 bin lira verdiğini anlatmıştı. İfadesinde bunun için Gönül Taşan'ın aracı olduğunu ve büyü yapan Ayşe isimli kadının evlerine gelip bir koyun kestirdiğini, o koyunun bağırsaklarından büyü yapınca iyileştiğini buna karşılık da paranın verildiğini söylemişti. Aradan bir kaç yıl geçtikten sonra yine hastalanınca bu kez aynı büyücünün bir inek kestirip bağırsaklarından büyük yaptığına buna karşılık da Gönül Hanım'a yüklü bir miktar para verdiklerini anlatmıştı. Verdiği ifadede sonraki süreçte babasının yine büyü için 150 bin lira ile borç aldığı 50 bin lirayı ve 30 bin lira tutan emekli ikramiyesini de Gönül Hamıma verdiğini söylüyordu. Bir de babası 600 bin liralık senet vermişti.

GÖNÜL EVLENDİRDİ! İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Aydın Çırakkoca annesinin ardından baba evinden kaçıp Gönül Taşan'ın yanına yerleşince her şey değişti. Gönül Taşan onu evinde kalan Zehra ile tanıştırdı. 10 gün içinde de evlendirdi. Bu evliliği yaptıktan sonra ise Aydın'ın ilk işi jandarmaya gidip Gönül Taşan'ı suçladığı ifadeyi geri çekmek oldu. Canlı yayında Müge Anlı 'Neden evlenince ifadeni çektin' diye sorunca Aydın 'İlk ifadesini babasının dayağı sebebiyle zorla verdiğini' iddia etti. Müge Anlı, Aydın'ı 'ifadeyi seni evlendirdikleri için mi çektin' diye zorlayınca araya sürekli olarak annesi ve Gönül Taşan girerek onu konuşturmadılar.

Müge Anlı da durumun farkına vardığından tekrar tekrar aynı noktayı sordu. Bu kez devreye evlendiği Zehra girdi ve 'ilk görüşte anlaştık aşık olduk evlendik' iddiasında bulundu.

KIZI DA KOCASINI TERK EDİP GÖNÜL'ÜN YANINA KAÇTI

Aydın kadar kız kardeşi Yasemin Demir'in durumu da hayli ilginç. Evli ve çocuklu olan Yasemin Demir de 'çöp atmaya gidiyorum' diyerek kocasını terkedip Gönül Taşan'ın yanına kaçmıştı. Yasemin Demir canlı yayında Gönül Taşan'ı savunup babasını kendisine büyü yaptırmakla suçladı. Anlattıkları ile şoke eden Yasemin Demir , 'Babam bizde büyü var diye muska yaptırıyor sürekli onun suyunu içmemizi istiyordu. Bir defasında içmedim diye beni tavana astı. Evin içinde sürekli kağıtlar yakıyor ve evimize ölü toprağı serpiyordu' dedi.

Gönül Taşan hakkındaki iddialar canlı yayına gelen ihbarlarla inanılmaz noktalara taşındı. İhbarlardan biri kapı komşusu olan Fatma Hanım'dan geldi. Gönül Taşan'ın amcasının eşi olan Sabriye Topal'ı intihara sürüklediğini iddia edip şunları anlattı: -Sende sihir var diye onu kandırdı. Sabriye Topal'ı öldürttü. Okudu üfledi Sabriye kendini iple astı.' Gönül Taşan intihar olayını doğruladı ancak Sabriye Topal'ın bunalımda olduğu için kendini astığını söyledi. Fatma Hanımı ise tanımadığını iddia etti.

Yayına bağlanan bir başka kişi ise Gönül Taşan'ın kendisine 'kısmet açma büyüsü' yaptığını öne sürdü. Evlenip boşandığını söyleyen kadın yengesi ile annesinin kendisinden habersiz Gönül Taşan ile görüştüklerini ve kısmet açma büyüsü istediklerini anlattı. Dediğine göre Gönül Taşan büyü için aileden 5 bin lira para istemiş. Gönül Taşan ile kendisinin de telefonda görüştüğünü belirten kadın, "Geçen haftadan beri Gönül Taşan ekrana çıksın diye bekliyorduk. Ekrana çıkınca onunla yüzyüze görüşen yengemi aradım. O da kesinlikle bu kadındı dedi' diyerek Gönül Taşan'ın bizzat büyü işinde olduğunu öne sürdü. Gönül Taşan ise iddiayı sert bir tavırla reddetti.

İhbarların ardı arkası kesilmedi. Bu kez yayına Ankara'dan bir kadın katıldı. Kreşte çalışan bu kadın ise şunları anlattı: "Nefes alamıyor ve baygınlığın eşiğine geliyordum. Kreşteki müdürümüz bana bir hoca ismi verdi kendini okut dedi. Böyle şeylere inanmadığım için yapmadım. Sonra eşimle bir falcıya gittik. O da bana sende büyü var bir kurşun döktür deyince kocam 'kurşun döktürmekten bir şey olmaz' deyip beni ikna etti. Bunun üzerine Gönül Taşan ile irtibat kurduk. Kendisi bizden para istedi. Aradığım ve konuştuğum kişinin Gönül Hanım olduğundan eminim çünkü whatsaaptaki fotoğrafını çok iyi hatırlıyorum".

Canlı yayına bağlanan bir Ferit Çağlar ise "Gönül Taşan ile bizzat büyü için yüz yüze görüştüklerini' söyledi. Gönül Taşan bu bağlantıya çok sinirlendi ve 'gel buraya yüzleşelim' dedi. Ferit Çağlar şunları anlattı: -2019'da Antalya'da yeni terminalin ordaki parkta Gönül Taşan ile tanıştım. O zaman kafasında siyah şal vardı yanıma gelip çakmak sordu. 3 yıl sonra ekranda görünce tanıdım. O zaman hanımımla sorun yaşıyordum. Bana neden üzgünsün dedi. Ben de hanımımla oğlum yüzünden tartıştığım boşanma aşamasına girdim dedi. O da bana hanımı getir buraya muska yapayım dedi. Eğer hanımınla ayrılmak istersen de seni evlendiririm dedi.' Gönül Taşan iddiayı reddedip 'Beni ya biriyle karıştırıyorlar ya da bana iftira atıyorlar' dedi. Yayına bağlanan Zafer bey de 'hasta annemi para karşılığında büyüyle iyileştirebileceğini' önü sürdü.

Yayına bağlanan Özge Hanım ise annesiyle babasının arasındaki sorun için Gönül Taşan ile irtibat kurulduğunu önü sürüp şu iddiaları dile getirdi: -Annem arayınca bunu, babanıza büyü yapılmış bunu bozarız deyip bize bisiklet kilidi aldırdı. Kilidi ona gönderdik. Biz o zaman messenger üzerinden görüşmüştük. Annem de ablamda onu yayında görünce hatırladılar. Bu kadın kesinlikle o kadın.