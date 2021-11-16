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Yeni doğum yapan anne sütünün pembe olduğunu görünce şaşkına döndü

Jo Johson Overby isimli bir kadın yeni doğum yaptı. İlk haftadalar her şey yolundayken sütü bir anda pembeye dönüştü. Anne sütünün pembeye döndüğünü fark edince paniğe kapıldı. Overby yaşadığı bu değişik durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının videosu kısa sürede viral oldu ve 10 milyon görüntülenmeye ulaştı.

16 Kasım 2021 Salı 10:14
84 Okunma
Yeni doğum yapan anne sütünün pembe olduğunu görünce şaşkına döndü
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Yeni doğum yapan Jo Johson Overby 6. haftada sütünün pembe renge dönüşmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaşadığı ilginç durumu sosyal medya hesabından paylaşan Overby, “Kimse bana bebeğim olduğunda emzirmeyi seçersem sütümün renk değiştireceğini söylemedi. Peki neden pembe? Bunun sebebi tamamen kan. Doktorlar bebek için herhangi zararı olmadığını belirtti. Ancak emzirmeye devam edip etmemek tamamen benim kararım” dedi.

GÖNDERİYE YORUM YAĞDI

Kullanıcıların çilekli süt diyerek espriler yaptığı duruma dair uzmanlar pembemsi rengin sütün içinde kan olduğunu gösterdiğini ifade etti. Annelerin panik yapmamasını söyleyen uzmanlar, “Göğüslerinizden daha fazla süt aktıkça birkaç gün sonra durum düzelir ve bebeğinizi emzirmeye devam etme konusunda herhangi bir çekince yaşamanıza gerek yoktur. Bebeğinizin kusmuğunda ya da kakasında bu kırmızı rengi görebilirsiniz. Bu durum korkutucu olsa da genellikle bebeğin kanı değil anne sütünden gelen kanı anlatır” dedi.

Jo Johson Overby’in gönderisine kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı, “Biz anne olmadan önce yaşadıkları deneyimleri gösteren kadınları çok seviyorum. Bu gönderiyi görmeden böyle bir durumla karşılaşsaydım kalp krizi geçirebilirdim” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, anne sütünden tereyağ yapılması yönünde alternatif bir fikir sundu.

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