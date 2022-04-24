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Yeni evini vinçle gezdi

24 Nisan 2022 Pazar 14:36
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Yeni evini vinçle gezdi

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta aldığı yeni evini vinçle gezen Ajda Pekkan yeni yatırımı için kesenin ağzını açmış. Ajda Pekkan'ın yeni mülkü için ödediği ücret dudak uçuklattı. Yapım aşamasında olan villanın detayları olay oldu.

Ajda Pekkan, Kıbrıs'tan yeni bir ev aldı. Geçtiğimiz gün aldığı evleri vinçle gezmesiyle gündeme gelen Ajda Pekkan'ın ödediği para olay oldu.

Sık sık Kıbrıs'a giden ve daha önce vatandaşlık aldığını da belirten Pekkan, Girne’ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev aldı. Süperstar Posta'nın haberine göre; 12 milyon TL ödedi.

10'uncu katta bulunan dairesine vinç ile çıkan 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın evinde 2 adet yüzme havuzu, hamam ve spor salonu olacak.

Bir buçuk yıl içinde tamamlanacak olan bu daire Girne’nin en güzel bölgesinde, muhteşem bir manzaraya sahip.

75 MİLYON TL'YE EVİNİ SATMAYA ÇALIŞIYOR

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardığı haberleriyle gündem olan ünlü isim, Sarıyer'de bulunan evi için 2020 yılında önce 40 milyon TL istemiş; ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

Altı oda ve 2 salonu bulunan evde; spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası da yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor. Pekkan, özel olarak dekore edilen villasını 75 milyona TL'ye yeniden satışa çıkarmıştı.

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