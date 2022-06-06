Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Yeni sevgilisi, cesur pozlarıyla büyüledi!

Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra yeni aşkını da sosyal medyadan ilan etti. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Survivor Barış model Laura Celine ile yeni bir aşka yelken açktı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 09:59
406 Okunma
Yeni sevgilisi, cesur pozlarıyla büyüledi!

Survivor All Star yarışmasından öne çıkan isimlerden biri de barış Murat Yağcı idi. Özellikle arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamasıyla sık sık gündeme gelen Survivor Barış elenen isimlerden biriydi. Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Barış Murat Yağcı elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açktı. Elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

"Yengelerin kralı"

Barış Murat Yağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

Barış Murat fanları Laura Celine'nin pozlarının altına "Yengelerin kralı. İyi bak Barış'ımıza onu çok yıprattılar daima yanında ol" yorumlarında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu İlker Kurt'tan acı haber
Oyuncu İlker Kurt'tan acı haber
Ünlü Rapçiden kötü haber
Ünlü Rapçiden kötü haber
Serdar Ortaç itiraf etti
Serdar Ortaç itiraf etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim