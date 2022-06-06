Yeni sevgilisi, cesur pozlarıyla büyüledi!

Survivor All Star yarışmasından öne çıkan isimlerden biri de barış Murat Yağcı idi. Özellikle arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamasıyla sık sık gündeme gelen Survivor Barış elenen isimlerden biriydi. Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Barış Murat Yağcı elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açktı. Elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı.

"Yengelerin kralı"

Barış Murat Yağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

Barış Murat fanları Laura Celine'nin pozlarının altına "Yengelerin kralı. İyi bak Barış'ımıza onu çok yıprattılar daima yanında ol" yorumlarında bulundu.