Yeni sevgilisiyle eski sevgilisi aynı karede!

Geçen ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisi Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.

Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.

Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.