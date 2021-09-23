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Yeni sevgilisiyle eski sevgilisi aynı karede!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman'dan ayrılmıştı. Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açan Bilic'in yeni sevgilisiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

23 Eylül 2021 Perşembe 12:18
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Yeni sevgilisiyle eski sevgilisi aynı karede!

Geçen ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisi Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.

Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.

Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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