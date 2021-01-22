"YENİ YILDIZLAR DOĞUYOR"

"ALPMUT, KADİR CARLOS VE SALİH ALAMİNYOLU TRT DİZİSİNDE ÖNEMLİ ROLLER ALDI"

Kuzey Kıbrıs’ın 3 fenomeni TRT'nin büyük bütçeli projesi olan "Kıbrıs Ada Kışı" dizisinde oyunculuklarını ön plana atacakları rolleri üstlendiler.

TRT 1'de yayınlanacak olan toplam 26 bölümlük 1974 öncesini konu alan Kıbrıs dizisinin prodüksiyon görevini TMC medya üstlendi. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı büyük bütçeli dizinin çekimleri Kuzey Kıbrıs'ta yapılıyor. Figüranların çoğunluğu Kıbrıstaki insanlardan oluşmasıyla beraber önemli rollerde de bazı Kıbrıslı yetenekler de değerlendirildi.

Filmin başrollerini Türkiye’nin ünlü oyuncularından Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan paylaşacak.

Alexis rolünü üstlenen Kıbrıslı fenomen, hem basın camiasında güçlü bağlantılarıyla bildiğimiz, hem yaptığı taklit videolarıyla halkın sempatisini toplamış, hem de Kıbrıs’taki müzik piyasasının önde gelen isimlerinden ALPMUT.

Costas rolünü üstlenen Kıbrıslı fenomen, "Cyprofon" isimli sokak röportajı konseptiyle ünlenen SALİH ALAMİNYOLU.

Kazım Genç (Baba) rolünü üstlenen Kıbrıslı fenomen ise Kıbrıs’ın profesyonel şarkıcılarından ve bestecilerinden ünlü sanatçı KADİR CARLOS.