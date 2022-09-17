Yeşilçam yıldızının son hali görenleri şaşırttı

1976 - 2007 yılları arasında evli olan usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur 3'üncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Tuğçe Tayfur önceki gün sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlandı. Nişandan karelerini Instagram hesabından paylaşan Tayfur'a tebrik mesajları yağdı. Kızının nişanında ortaya çıkan Necla Nazır ise son haliyle dikkat çekti.

Sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Tuğçe Tayfur, özel günlerinden karelerini takipçileriyle paylaştı.

Tuğçe Tayfur, uzun zamandır gözlerden ve ekranlardan uzakta bir yaşam süren annesi Necla Nazır ile çekildiği karelerinide yayınlamayı ihmal etmedi.

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran 66 yaşındaki sanatçı Necla Nazır'ın değişimi gündem oldu. Gençlik haliyle kendine hayran bırakan Necla Nazır son haliyle adından söz ettirdi.



Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın müzisyen kızları Tuğçe Tayfur'un sosyal medyadan paylaştığı nişan karelerinde babası Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekti.

NECLA NAZIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

16 Nisan 1956 tarihinde Yunanistan'ın İskeçe kentinde dünyaya gelen Necla Nazır, 16 yaşında "sinema güzeli” seçildi. Sinema dünyasına adım atmadan önce fabrikada işçi olarak çalışan güzel oyuncu sonrasında ise Yeşilçam’ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu olarak tanındı. Bir tane de albüm çıkardı.

1976 yılında Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın bu evlilikten Tuğçe isminde bir kızı dünyaya geldi. Çift, 32 yıllık evliliklerini 2008 yılında sona erdirdi.