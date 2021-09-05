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Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti

Şarkıcı Yeşim Salkım babasının ölümüyle yıkıldı. Salkım "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan verdi.

05 Eylül 2021 Pazar 16:08
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Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı bugün babasının ölüm haberini aldı.

3 DOZ AŞI OLMUŞ

Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti.Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti. Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.

"SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ"

Dursun Salkım'ın koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin." Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.

Son Güncelleme: 05.09.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Yeşim SalkımDursun Salkım
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