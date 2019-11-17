Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Yıldız Kenter hayatını kaybetti!

17 Kasım 2019 Pazar 20:06
Yıldız Kenter hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği bildirildi.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusu.

Yıldız Kenter, 11 Ekim1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Kenter'in annesiOlga Cynthia, çocukluk yıllarının kahramanıydı. Olga Cynthia, iki evlilik yapmış, Yıldız Kenter, Ahmet Naci Bey ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. Ablası Güner, abileri Nedim, ve Mahmut adındadır. En küçük kardeş ise Müşfik Kenter'dir. İlkokulu Ankara'da İltekin İlkokulu'nda okudu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Kenter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun açıkladı! Exatlon Challenge yarışmacıları kimler olacak?
Acun açıkladı! Exatlon Challenge yarışmacıları kimler olacak?
Thrones Club 1. Yılını Coşkuyla Kutladı
Thrones Club 1. Yılını Coşkuyla Kutladı
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim