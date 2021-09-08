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Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı

Aşı olmayacağını daha önce sürekli dile getiren Yıldız Tilbe'nin konserlere girecek kişilere PCR testi zorunluluğu getirilmesinin ardından, ilk doz aşısını olduğu öne sürüldü. Bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak aşı olmadığını ve olmayacağını duyuran ünlü sanatçı, " Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam" ifadelerini kullandı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:15
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Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına girecek kişilere aşı veya PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayacağını her fırsatta dile getiren Yıldız Tilbe'nin ise bu nedenle fikir değiştirerek ilk doz aşısını olduğu iddia edildi.

"AŞI OLMADIM, OLMAYACAĞIM"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak aşı olmadığını ve olmayacağını duyurdu. Tilbe, attığı tweet'lerde şu ifadeleri kullandı:

"Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yapsın, herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam"

"İFTİRALARI MAHKEMEYE VERSEM TAZMİNATIYLA TV KANALI AÇARDIM"

Bu konu hakkındaki haberlere de sitem eden Tilbe, bir sonraki mesajında ise "Hakkımda yapılan yalan haberleri ve iftiraları mahkemeye versem, tazminatıyla bir gazete ya da bir televizyon kanalı açardım, yanına bir de mizah dergisi kondururdum, belki bir dergim de olurdu haftalık" ifadelerini kullandı.

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Yıldız TilbeYıldız
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