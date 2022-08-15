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Yılın transfer bombası!

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda iç sahada alınan Bitexen Giresunspor mağlubiyeti sonrasında başkan Dursun Özbek, başkan vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk bir araya gelerek transferi konuşmuştu. Galatasaray'ın Marsilya'da Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer etmek istediği ortaya çıktı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:51
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Yılın transfer bombası!


Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verilmişti. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - kırmızılılarda kadroya son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens katılmıştı. Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim de belli oldu.

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un takımda düşünmediği Cengiz Ünder için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

TUDOR İLE PROBLEM YAŞADI

Marsilya'da birçok oyuncunun Tudor ile anlaşamadığı ve ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen kapayan milli yıldız, yeni teknik direktör Igor Tudor'la problem yaşayan oyuncular kervanına katıldı.

SANCHEZ GELDİ, ÜNDER YOLCU

Fransız basınının haberine göre; Marsilya'nın Alexis Sanchez'i kadroya katmasının ardından Cengiz Ünder transfer listesine kondu.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Igor Tudor'un takımda düşünmediği deneyimli futbolcu için temasa geçti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı - kırmızılılar, Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ünder için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Marsilya'ya iletti.

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Marsilya'nın teklife sıcak baktığı ve Galatasaray ile şartları görüştüğü aktarıldı.

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