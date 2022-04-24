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Yıllar sonra gelen itiraf

24 Nisan 2022 Pazar 20:40
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Yıllar sonra gelen itiraf

Tarık Papuççuoğlu, 2003-2006 yılları arasında rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizi için saçlarını kazıttığını söyleyen usta oyuncu, "Dizi tatile girerdi ve yazın tıraş olmaya devam etmezdim. Brokoli gibi çıkıyordu saçım. Çim adam gibi 4 sezon dolaştım" dedi

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nu ağırladı.

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Amil Bey' karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncu, projeye nasıl dahil olduğunu anlattı:

Gani Müjde "Kel Mahmut'u hatırlatan bir tip arıyorum." diyerek, 'Hayat Bilgisi' dizisindeki rolü bana teklif etti. O kadar çok saçı dökülmüş oyuncu var ki benim jenerasyondan açıklamama rağmen, "Hayır, seni istiyoruz. Ama kel olacaksın." dedi.

"BROKOLİ GİBİ ÇIKIYORDU SAÇIM"

Peruk olmadı. Saçımı kazımak istediler. 4 sene boyunca bu saçla gezdim. En komiği de dizi tatile girerdi ve yazın tıraş olmaya devam etmezdim. Brokoli gibi çıkıyordu saçım. Çim adam gibi 4 sezon dolaştım.

Papuççuoğlu, üniversitede tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih ettiğini de söyledi. usta oyuncu, "30 yıl, sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım." dedi.

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