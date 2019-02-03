Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı

Ünlü model Gisele Bündchen bir süre önce yazdığı Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı kitabının tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda hayatıyla ilgili yeni itiraflarda bulundu.

Gisele Bündchen, açıklamalarda, kitabındaki açıklamaların bir kısmını tekrarlarken eski aşkı Leonardo Di Caprio ile yaşadıklarını da anlattı.

38 yaşındaki Brezilyalı model, 2000-2005 yılları arasında birlikte olduğu aktör Leonardo Di Caprio ayrılık sebebini açıkladı.

DiCaprio ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir sürefikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Bündchen, ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.

Kendisinin o dönemlerde ruhsal bir arayışta olduğunu açıklayan model, DiCapiro'nun ise buna katılmadığını, kendisiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.10 yıldır Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile evli olan iki çocuk annesi ünlü model, kitabında ayrıca hayatının bir döneminde intihar etmeyi düşündüğünü de yazdı.10 yıldır Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile evli olan iki çocuk annesi ünlü model, kitabında ayrıca hayatının bir döneminde intihar etmeyi düşündüğünü de yazdı.

Bündchen, "Onunlayken alkol ve sigara tüketip vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık" dedi.