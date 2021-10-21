Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
banner107

Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde!

Sosyal medyada ‘peekaboo pumpkin’ ismini kullanarak paylaşımlar yapan kadın kısa sürede popüler olmayı başardı. İnsanları kendilerini sevmeye teşvik etmek için TikTok hesabında paylaşımlar yapan genç kadın, üne kavuştuktan sonra OnlyFans aracılığıyla fotoğraflarını satmaya başladı. Sosyal medya sayesinde binlerce dolar kazanan ‘peekaboo pumpkin’ kimi zaman sert eleştirilere de maruz kalıyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 10:59
88 Okunma
Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde!
banner108

Bir kadın sakalını kucaklayıp onu dünyaya göstermeyi başardığında şöhreti buldu. ‘Peekaboo pumpkin’ ismini kullanan sosyal medya yıldızının TikTok’ta yaklaşık olarak 51 bin takipçisi bulunuyor. Amerika’da yaşayan genç kadın ilham verici videoları sayesinde 474 bin beğeni aldı. 36 yaşındaki sosyal medya yıldızı sakallarını gösterdiği OnlyFans sayfası sayesinde beğeni topladı.

“ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM”

Sadece boyun ve çene bölgesinde sakalları olduğundan söz eden genç kadın, çocukluk dönemlerinde bu durumla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı. Özellikle yaşıtları tarafından dışlandığını ve kendisini mutsuz hissettiğini ifade eden kadın, “Sakalımı kabul etmek, kendimi daha güvenli bir noktaya getirdi. Ancak kabul süreci bir hayli zordu, çok çalışmam gerekti. Şimdi çok daha mutlu bir yerdeyim” ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle çene ve boyun bölgesindeki tüylerin uzadığını söyleyen kadın, “Keşke daha dolu olsaydı. Sadece mevcut durumda alıştım ve kendimi çok seviyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkan Özerman ifşaları sürüyor! "Sabahları uyandığında yanında..."
Erkan Özerman ifşaları sürüyor! "Sabahları uyandığında yanında..."
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf etti
Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim