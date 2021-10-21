Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde!

Bir kadın sakalını kucaklayıp onu dünyaya göstermeyi başardığında şöhreti buldu. ‘Peekaboo pumpkin’ ismini kullanan sosyal medya yıldızının TikTok’ta yaklaşık olarak 51 bin takipçisi bulunuyor. Amerika’da yaşayan genç kadın ilham verici videoları sayesinde 474 bin beğeni aldı. 36 yaşındaki sosyal medya yıldızı sakallarını gösterdiği OnlyFans sayfası sayesinde beğeni topladı.

“ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM”

Sadece boyun ve çene bölgesinde sakalları olduğundan söz eden genç kadın, çocukluk dönemlerinde bu durumla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı. Özellikle yaşıtları tarafından dışlandığını ve kendisini mutsuz hissettiğini ifade eden kadın, “Sakalımı kabul etmek, kendimi daha güvenli bir noktaya getirdi. Ancak kabul süreci bir hayli zordu, çok çalışmam gerekti. Şimdi çok daha mutlu bir yerdeyim” ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle çene ve boyun bölgesindeki tüylerin uzadığını söyleyen kadın, “Keşke daha dolu olsaydı. Sadece mevcut durumda alıştım ve kendimi çok seviyorum” dedi.