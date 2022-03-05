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"Yılmaz Hoca ofsayta düştü"

Yılmaz Vural Cihangir'de kendisinden neredeyse 30 yaş küçük iki esmer güzelle yakalandı. Güzellerden biri Dilek Yurttaş çıktı. Evli olan teknik direktör "İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla bir dönem gündem olmuştu. Yine iki kadınla görüntülenen Yılmaz Vural kadın arkadaşlarına gül alıp çiçekçiye de 200 TL bahşiş verdi.

05 Mart 2022 Cumartesi 14:07
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"Yılmaz Hoca ofsayta düştü"
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"İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıylabir süre önce gündem olan Yılmaz Vural Cihangir'de iki genç kadınla yakalandı. İsmet ve Sinem adında iki eşi olan, evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Yılmaz Vural, alkolün de etkisiyle samimi görüntüler verdi.

Ünlü teknik direktör Vural, Milliyet'in haberine göre; iki kadına arkadaşına gül aldı. Aldığı gülü kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan arkadaşına veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.

Vural'ın yanındaki kadınlardan birinin birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş olduğu ortaya çıktı. Yurttaş'ın yaptığı paylaşımlarda Vural'a "Abi" dediği görüldü.

200 TL BAHŞİŞ!

Kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi. Yılmaz Vural'ın iki esmer güzel ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmesi, çevredekiler tarafından, "Yılmaz Hoca ofsayta düştü" şeklinde yorumlandı.

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