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Youtuber Orkun Işıtmak video çekerken saldırıya uğradı

Orkun Işıtmak, 30 gün boyunca aldığı boks eğitimini deneme amaçlı gittiği Tarlabaşı'nda video çekerken haksız yere bir kişinin saldırısına uğradı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:09
Youtuber Orkun Işıtmak video çekerken saldırıya uğradı
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YouTuber Orkun Işıtmak, yanlış anlaşılma sonucu darp edildi. GazeteDuvar'ın haberine göre; 30 gün boyunca boks eğitimi alan ve bunu test etmek için Tarlabaşı'na giderek burada bir video çeken Orkun Işıtmak, boks eldivenlerini giyerek karşısındaki bir kişiyle dövüşmeye başladı.

YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi bulunan Işıtmak, aldığı eğitimi test ederken çekimi gerçek sanan birisinin yumruklu saldırısına hedef oldu. YouTube fenomeni, aldığı yumruk sonucu yere düştü.

Işıtmak saldırıyı ufak morluk ve çiziklerle atlattı. Işıtmak, konuyla ilgili çektiği videoda, “Siz bir de karşıdakini görün” dedi.

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