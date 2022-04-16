Yürek yakan paylaşım

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren Şallı, Pars'ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha andı.

"KELİMELERİN YETMEDİĞİ BİR NOKTADAYIM"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Ebru Şallı, oğluyla olan fotoğraflarını peş peşe paylaşarak "Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yılda geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız.

Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım.. Seni tarifsiz seviyorum" notunu yazdı.