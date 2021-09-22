"Zeki Müren yıllar önce Yaşar Alptekin'le nişanlandı"

Ses sanatçısı ve Yazar Onur Akay, 24 Eylül 1996 yılında vefat eden Zeki Müren'in, Cuma günü 25. ölüm yıldönümü olması nedeniyle, son 18 yılına tanıklık eden ve Müren'le aynı evi paylaşan yakın dostu ve sırdaşı Göksenin Çakmak'la, özel bir röportaj yaptı.

Zeki Müren'in karakutusu olarak da bilinen Göksenin Çakmak, seneler önce isim vermeden yaptığı tüm açıklamalarındaki merak edilen isimleri, tek tek Onur Akay'a açıkladı.

Röportajda, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia eden Göksenin Çakmak, Sanat Güneşi Zeki Müren'in ünlü sanatçı Selami Şahin'e küs öldüğünü de açıkladı.

Çakmak, "Zeki Müren anjiyo için Amerika'ya gidecekti. Orada 1 ay kalıp zayıflayacak ve anjiyo yapılıp geri dönecekti. Selami Şahin geldi ve dedi ki; Paşam Allah gecinden versin. Amerika'ya gitmeden evvel stüdyoya girsek 2 şarkı atsak nasıl olur? Zeki Müren birden ayağa kalktı ve, Selami, daha çok zenginleşmek için benim ölmemi bekliyordun?" dedi. Merdivenlerden çıktı yatak odasına girdi. Diyecek laf yok, Selami hatasını anladı ve gitti. 2 yıl telefonlarına cevap vermedi. Bir bayram günü Bodrum'daki evdeyiz. Sabah uyandım her yer güllerle donatılmış ve ortada bir mektup. Selami Şahin yazmış: Paşam eşeklik ettim. Hala bağışlamadınız. Binlerce kez özür diliyorum. Ne olur beni affedin. Zeki Bey okudu ama yumuşamadı. Zeki Bey'in cenazesinde de Selami yanıma geldi ve "affetmedi di mi?" dedi. Hayır Selami ne yazık ki dedim. Yani hiçbir şekilde o lafını affetmedi, küs öldü" dedi.

"BÜLENT ERSOY'U ANARKEN ALTIN MAKAS DERDİ"

Onur Akay'ın "Zeki Müren Bülent Ersoy'u sever miydi?" sorusu üzerine Göksenin Çakmak, "Zeki Müren Bülent Ersoy'u hiç sevmedi. Nedeni, gazetecilerin Bülent Ersoy'u Zeki Müren'le mukayese etmeleriydi. Hiçbir zaman adını anmadı. Bülent lafını hiçbir zaman kullanmadı. Eğer gittiğimiz yerde onun kaseti çalıyorsa, bir başka bahane ile hemen orayı terk ederdi. Dinlemeye tahammülü yoktu. Bülent Ersoy'u anarken ameliyat olduğu için altın makas derdi" ifadelerini kullandı.

Çakmak röportajda Zeki Müren'in Ajda Pekkan'a tokat attığını da açıkladı.