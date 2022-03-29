Zerrin Özer vasiyetini açıkladı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Zerrin Özer, Magazin D programına açıklamalar yaptı. Zerrin Özer vasiyetine dair açıklama yaparak mezarında çalınmasını istediği şarkıyı ilan etti. Mezarının başında Little Girl Blue şarkısının çalınmasını isteyen Özer, "Benim bütün hayatımı sığdırabildiğim şekildeki hali" ifadelerini kullandı.

Öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Zerrin Özer sitem etti.

Ünlü isim "Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu" gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini söyleyen Zerrin Özer "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi. Şişman dediler telefonları yüzüme kapattılar" dedi.