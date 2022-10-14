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Zurna çalarken yanaklarını şişiren adam sosyal medyada popüler oldu

TikTok’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmayı başardı. ‘Geennty’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin hesabındaki zurna çalan adamın görüntüleri ilgi çekmeyi başardı. Zurna çalarken yanaklarını normalin dışında daha büyük bir boyuta getiren adam yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

14 Ekim 2022 Cuma 15:03
18 Okunma
Zurna çalarken yanaklarını şişiren adam sosyal medyada popüler oldu



Sosyal medyada kısa sürede zurna çalan bir adamın görüntüleri viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan ve bir düğünde olduğu tahmin edilen sanatçının müzik aletini çaldığı sırada yanaklarını şişirmesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Zurnayı üflemek için yanaklarını şişiren adamın yüz ifadesini görenler duruma yorum yapmadan edemedi. 3.4 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde sosyal medya kullanıcıları adamı sincaba benzetti. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise bu yanak büyüklüğünün bir rekor olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Patlayacak zannettim" yorumunu yaptı.

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