Zurna çalarken yanaklarını şişiren adam sosyal medyada popüler oldu

Sosyal medyada kısa sürede zurna çalan bir adamın görüntüleri viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan ve bir düğünde olduğu tahmin edilen sanatçının müzik aletini çaldığı sırada yanaklarını şişirmesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Zurnayı üflemek için yanaklarını şişiren adamın yüz ifadesini görenler duruma yorum yapmadan edemedi. 3.4 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde sosyal medya kullanıcıları adamı sincaba benzetti. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise bu yanak büyüklüğünün bir rekor olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Patlayacak zannettim" yorumunu yaptı.