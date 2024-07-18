Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Sağlık Bakanlığı'nın himayelerinde, Vakıflar İdaresi Organizasyonunda, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği katkılarıyla Mağusa Devlet Hastanesi'nde toplu sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek: " Bizlere gelen talepleri karşılayacağız"

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hem sağlık hem de inancımıza uygun olarak 7 çocuğumuzun toplu sünnet etkinliğindeyiz. Vakıflar İdaresi organizasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Sağlık Bakanlığı himayelerinde yapılan toplu sünnet etkinliği yaz boyunca devam edecek. Çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun diyoruz. İnsanlarımızın dini inançları ve istekleri doğrultusunda gelen taleplerin tamamını yıl boyunca karşılamak için organizasyon yapacağız. Hayırlı olsun," dedi.

Vakıflar İdaresi Müdürü Tümer: "Kültürümüzün Parçası"

Vakıflar İdaresi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, "Vakıflar İdaresi'nin organizasyonunda iyilik gönüllüleri ve Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik, kültürümüzün ve inancımızın kopmaz bir parçasıdır. Vakıflar İdaresi olarak sünnete her zaman destek vereceğiz ve vermeye devam edeceğiz. Bu Gazimağusa'da ilk sünnet faaliyeti olup yaz boyunca devam edecek. Büyükelçiliğe, Sağlık Bakanlığına, katkı koyan doktorlar ve hemşirelere teşekkür ederiz," diye konuştu.

TOGEH Başkanı Dinçyürek: "Sevinçlerini Paylaşmak Önemli"

Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği Başkanı Sibel Dinçyürek, "Bir insanın en önemli günlerinden biri sünnet ve evlilik düğünleridir. Bu özel günlerinde Toplumsal Gelişim Hareketi olarak yanlarında bulunmak ve sevinçlerini paylaşmak önemli. Vakıflar İdaresi ile birlikte bu güzel organizasyonda katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz," dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun eşi Birgül Feyzioğlu’nun da katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 7 çocuğun sünnetini Dr. Mustafa Kalfaoglu ve Dr. Sadrettin Tuğcu gerçekleştirdi. Sünnet olan çocuklara palyaço gösterisi yapıldı ve hediyeler verildi.