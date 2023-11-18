Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

18.11.2023 tarihinde, saat 07.45 raddelerinde, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıt Çemberine giriş yapıp doğu istikametinde seyreden Ayhan TANBUROĞLU (E-56,) yönetiminde bulundurduğu HD 054 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan, Dilfuzakhon SATTAROVA (K-45)’ya çarpmıştır. Kazada yaralanan yaya Dilfuzakhon SATTAROVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalardan dolayı müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.