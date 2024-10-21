Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.10.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Barış Sokak’ta yol içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-21) 111 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 219 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.K.(E-34) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.