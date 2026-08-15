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Konuşmaların ardından Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları ekibi ile tango dans grupları gösteri sundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, Mağusa halkının hayat mücadelesi verirken Baykal Tüneli’ni kazdığını anımsattı. Uluçay, mücadele yıllarında hayati önem taşıyan Baykal Tüneli’ni ziyarete açacaklarını söyledi.

Törende konuşan 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Özülkü, Mağusa’nın mücadeleden “Gazilik” ünvanı alarak taçlandığını belirtti. Özülkü, vatan uğruna hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere de minnet duygularını ifade etti.

Gazimağusa’daki ikinci tören ise Polatpaşa Bulvarı’nda düzenlendi. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Namık Kemal Lisesi öğrencisi Mustafa İlter Tahtacı, “15 Ağustos Mağusa” isimli şiiri okudu.

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Kutlamalar kapsamında ilk tören Zafer Anıtı’nda gerçekleştirildi. Anıt’a çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

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