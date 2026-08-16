Kutlamalar kapsamında ilk tören Zafer Anıtı’nda gerçekleştirildi. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Polatpaşa Bulvarı’ndaki ikinci törende Namık Kemal Lisesi öğrencisi Mustafa İlter Tahtacı, “15 Ağustos Mağusa” isimli şiiri okudu. 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Özülkü ise şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

ULUÇAY: “GEÇMİŞİMİZİ BİLMEK, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMANIN EN GÜÇLÜ YOLLARINDAN BİRİDİR”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, 1974 ve öncesinde yaşanan zorlu süreçlerin, verilen mücadelelerin ve ödenen bedellerin unutulmaması gerektiğini belirterek, kent belleğinin korunmasının gelecek kuşaklar açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Uluçay, geçmişi hatırlamanın yalnızca acıları canlı tutmak olmadığını, yaşananlardan ders çıkararak barışı ve ortak geleceği daha güçlü temeller üzerinde kurmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi’nin bu anlayışla kentin tarihî mirasını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Uluçay, Baykal Tüneli’nin yeniden kent belleğine kazandırılması için TİKA ile iş birliği yapıldığını açıkladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa tarihine yönelik akademik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uluçay, İsmail Bozkurt başkanlığında Mağusa Ansiklopedisi çalışmasının başlatıldığını, Gazimağusa Belediyesi tarihinin ikinci cildinin hazırlandığını ve hazır olduğunu belirtti.

Uluçay ayrıca eski Türk mezarlığında şehit kabirleri ile Osmanlı askerlerine ait tarihî mezarların korunup düzenlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Başkan Uluçay, “Kentimizin hafızasına sahip çıkmaya, tarihî mirasımızı korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Tören, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları ekibi ile tango dans gruplarının gösterilerinin ardından resmî geçitle sona erdi.