Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul'da getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı.
Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklama sebebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler gerekçesiyle Özdağ hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, sabah saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.