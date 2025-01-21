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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler gerekçesiyle Özdağ hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklama sebebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul'da getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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