Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.46’da kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremin merkez üssü ve Malatya’da olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, “Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Doğanşehir olan deprem, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

Panik yaşayan vatandaşlar, bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.