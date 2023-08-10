Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

TRT Haber yayınına konuk olan Malatya Valisi Hulusi Şahin, metruk bir binanın yıkıldığını ve birkaç yaralı ihbarı olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Koca: İlgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı:

"Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."