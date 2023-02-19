Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Fuzuli Caddesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina öne doğru yattı.

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