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Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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