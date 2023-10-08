 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü 'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.