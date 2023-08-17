Kuala Lumpur’da 6’sı yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu Beehcraft 390 Premier 1 tipi özel bir jet, Sultan Abdul Aziz Shah Havalimanı’na iniş yaptığı sırada otoyola düştü.

Hızla düşen jet, otoyoldaki motosiklet ile araca çarptıktan sonra alev topuna döndü.

O anlar araç kameralarına yansırken, olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.

Jetteki 8 kişi ile motosiklet sürücüsü ve araç şoförü dahil olmak üzere toplam 10 öldü.

Malezya Sivil Havacılık Biriminden (CAAM) yapılan açıklamada, “Subang Hava Trafik Kontrol Kulesi 14.51'de olay yerinden duman çıktığını gözlemledi, ancak uçak tarafından herhangi bir imdat çağrısı yapılmadı” ifadeleri kullanıldı.

Özel jetin Langkawi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptığı, düşüş sırasında kule ile bağlantısının kesildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.