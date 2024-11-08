Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 15'incisi, "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana teması ile dün İstanbul’ da başladı.



Zirveye Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da katılarak bir konuşma yaptı.



Maliye Bakanı Berova, açılışta yaptığı konuşmada, insanlığın başlangıcından bugüne kadar toplumlar arası ticaretin ekonominin temellerini attığını belirterek, bu yöndeki ekonomik gelişmelerin tüm dünyayı etkileyen küresel bir ekonomi haline geldiğini anlattı.



Geçmişten bugüne dünya ekonomisinde krize neden olan önemli olaylar yaşandığını aktaran Berova, 2020'nin başından itibaren dünya ekonomisini olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınının küresel ekonomide daralmaya neden olduğunu ve yeni düzenlemeleri getirdiğini kaydetti.



Berova, zirvenin işbirliklerinin artırılması bağlamında çok önemli olduğunu vurguladı.