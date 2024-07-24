Berova kabuldeki konuşmasında, “Buse Savaşkan ve olimpiyat hazırlıklarını hepimiz yakından takip ettik. Buse’yi olimpiyatlarda izlemek hepimizi gururlandıracaktır. KKTC Atletizm Federasyonu başkan, yönetim kurulu ve Buse’nin antrenörü Gennadi Zuiev’i de kutlar, 2028 olimpiyatlarında Buse ile birlikte başka sporcularımızı da 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında görmek istediğimi belirtmek isterim. Buse, ülkemiz gençlerinin önünü açmıştır ve gençlerimizin bunu başaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Gençlerin dünyadan ne kadar soyutlansa, ambargolara ve izolasyona uğrasa bile pes etmeden spora emek verdiğine işaret eden Berova, Buse Savaşkan sporcuların çeşitli uluslararası platformlarda yer alarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Maliye Bakanı Berova, gençlerin uluslararası platformlarda kazandığı başarıların, özellikle Buse’nin olimpiyatlarda olmasının KKTC'nin dünyayla kucaklaşma sürecinde oldukça önem taşıdığını vurguladı.

SAKALLI

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da “Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Buse Savaşkan’ın olimpiyata gideceğine inandı, federasyonumuza güvendi ve bizlere olimpiyat desteği sağlanması konusunda her zaman yanımızda oldu.

Buse’nin antrenör, konaklama ve tüm yurtdışı kamp giderleri bu destek ile karşılanmıştır. Başbakanımız Ünal Üstel’e, Müsteşarımız Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairemize ve siz Maliye Bakanımıza spora verdiğiniz destek ve değer için teşekkür etmek için buradayız. Uluslararası başarıları elde eden veya hedefleyen birçok sporcumuz ve hedefleri olan sporcularımız var. Bu hedefler doğrultusunda canla başla çalışıp hem ülkemizi temsil ediyor hem de Türkiye milli takım formalarıyla dünyaya açılıyorlar. Bundan sonraki süreçler de de spora destek sürdükçe sporcularımızın da başarıları aynı şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Görüşme sonunda Maliye Bakanı Özdemir Berova'ya, Atletizm Federasyonu birincilik madalyasından özel olarak hazırlanan anı plaketi takdim edildi.