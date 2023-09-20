MİK Başkanı Halis Üresin’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, burada yaptığı açıklamada, hem komisyonun çalışmalarını yerinde incelemek, hem de emekliye ayrılacak olan MİK Başkanı Halis Üresin’e bundan sonraki hayatında başarı dilemek adına bugün bu toplantıya katıldığını belirtti.

Berova; “Birlikte önemli görevler icra ettiğimiz MİK Başkanı Halis Üresin kardeşimiz emekliye ayrılıyor. MİK’e verdiği hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Merkezi İhale Komisyonu’nun oldukça önemli bir görev icra ettiğini de belirten Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, tüm komite üyelerine ve ihalelere katılan iş insanlarına hitaben; “inşallah bugün de, hem devleti koruyucu, hem iş insanımızı kazanca iten bir ihale süreci gerçekleşir” dedi.