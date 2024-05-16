Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova buradaki konuşmasında, Ankara'da işinsanlarının da yer aldığı bir heyetle görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu temasların daha sıkı işbirlikleri doğuracağı ve fırsatlar sunacağına inanç belirtti.

KKTC'ye uygulanan izolasyonlara da değinen Bakan Berova, bu anlamda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin daima Kıbrıs Türk Halkının yanında ve destekçisi olduğunu belirterek, KKTC için Türkiye'nin aynı zamanda dünyaya çıkış kapısı olduğunu kaydetti.

KKTC'ye yatırım çağrısı yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova; "İki ülke işinsanlarının dünyaya açılım yolunda önemli adımlar atacağına inanıyoruz"dedi.

YILMAZ

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da konuşmasında, MÜSİAD Ankara'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MÜSİAD'ın ülkenin üretimi, istihdamı, ihracaatını artırmak için her türlü adımı attıklarını belirten Yılmaz, bu anlamda iki ülkenin de ticaret noktasında istenilen verimi alabilmesi için işinsanlarının da dahil olacağı karşılıklı temasların ve işbirliğinin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya temaslarında, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, KKTC Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Enver Ethemer, KKTC Ankara Büyükelçiliği Mali Ataşesi Melek Özerol, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, MÜSİAD KKTC Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz, KTTO ve MÜSİAD KKTC Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik ediyor.