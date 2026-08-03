Maliye Bakanı Özdemir Berova, bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan Özçınar, Maliye Bakanı Berova'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede belediyenin yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında bilgi veren Özçınar, belediyelerin devlet katkı paylarının zamanında ödenmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Özçınar, hem Belediyeler Yasası'nın hayata geçirilmesi sürecinde komitede sağladığı katkılar, hem de devlet katkı paylarının düzenli olarak ödenmesi dolayısıyla Maliye Bakanı Berova'ya teşekkür etti.

Bölgenin öncelikli sorunlarını ve beklentilerini Bakan Berova'ya aktarma fırsatı bulduklarını belirten Özçınar, "Güzelyurt halkı adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.