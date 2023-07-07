Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Yö-ne-te-mi-yo-ruz! Yö-ne-te-mi-yo-ruz!

Bugün gerçekleştirilen nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.