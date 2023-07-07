Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
Bugün gerçekleştirilen nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
Bugün gerçekleştirilen nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
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