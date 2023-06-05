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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Manavoğlu, Tacan Reynar’ın adaylığının düşürülmesini değerlendirerek, çarpıcı açıklamalar yaptı…

Tacan Reynar’ın adaylığının düşürülmesini değerlendiren Manavoğlu, “Tacan Reynar’ın adaylığının reddedilmesi konusu itiraz meselesidir. Erülkü’nün itirazı tüm partilereydi. Mahkeme itirazını kabul etmedi. Aslında Tacan Reynar doğru bir adaydı, Meriç Erülkü’nün itirazı olmasaydı bugün Tacan Reynar adaydı” dedi.



Manavoğlu, “Tacan Reynar’ın ikamet konusuyla ilgili bir itiraz oldu. Bu itirazda ilgili alt mahkeme itirazı haksız buldu. Aslında yasada ikamet tanımlanmıyor. İkamet nedir? Son 3 sene ikameti KKTC olacak diyor. O ikamet fiziki olarak mı kasteder yoksa git gelleri çoksa da ikameti burada olduğunu kabul eder? Aslında yoruma açıktır. Çeşitli hukukçular farklı yorumlayabilir. Bir risk vardı. Demek ki bu riski almayacaklardı. Bence orada hata yaptılar. Bizim ülkenin sistemsizliğinin kurbanı oldu Tacan Reynar. Sistemsizliğimin getirdiği tüm olumsuzluklar dönüp bizi buluyor. Ülkenin bu anormallikleri yüzenden bu polemikler yaşanıyor. Evet, Tacan Reynar 3 senede son 1 sene yurt dışında kaldı. Online çalıştığını da ispat etti. Ama eğer bir madde yoruma açıksa burada partinin risk almaması gerekirdi” şeklinde konuştu.