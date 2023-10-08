"Başbakan Ünal Üstel'i ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Emniyet Müdürlüğü'müzün istihdam ihtiyacını ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını gidermek, zorunlu olarak fazla mesai çalıştırılan polisimizin özlük haklarını daha iyi noktaya getirmek ve diğer sıkıntılarını çözmek için göreve davet ediyorum." diyen Manavoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

ASLINDA NELER OLUYOR?

PEKİ BİZ NELER YAPMALIYIZ?

ÜNAL ÜSTEL'İ VE ERSİN TATAR'I GÖREVE DAVET EDİYORUM...

Yanıbaşımızda yine bir insanlık dramı yaşanıyor, masum insanlar katlediliyor ve rehin alınıyor.

Önümüzdeki günlerde neler olacağı, Filistin-İsrail çatışmasının ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, dünya ekonomik problemlerle ve enerji fiyatlarından kaynaklanan sıkıntılarla boğuşurken Kıbrıs adası kuzeyinde yaşayanlar yine ezilmeye devam edecek.

Toprak kavgası görüntüsü verilen ama tek sebebinin enerji savaşlarının bir uzantısı olduğunu söyleyebileceğimiz bu çatışmanın tam da İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti ve arap ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirdiği, ayrıca Amerikan seçimlerinin yaklaştığı (2024 Kasım) bir döneme denk gelmesi birçok soru işaretini doğurur.

Kıbrıs adası tüm olumsuzluklara rağmen yine de güvenli bir yerdir ve bu yüzden pek çok ülke insanı buralarını tercih etmektedir.

Hamas'ın İsrail'e girmesiyle başlayan savaş haberleri sonrası akşam Lefkoşa'da dereboyu üzerinde Filistin bayrağını camdan çıkarak dolaşan iki araba gördüm hemen arkalarından polis arabasını görmek beni rahatlattı. Beş dakika sonra Girne kapısında yürüyen Filistin shemag arap başörtülü 3 kız gördüm,belli bir amaçla başörtülerini ortaya çıkardıkları çok belirgindi.

Tüm dünyaya ciddi sayıda Filistin'li ve İsrail'li nüfusu dağılmıştır.

Bizim ülkemizde de yabancılarla alakalı asayiş konusunda problemler yaşanırken bir de Filistin-İsrail savaşı yüzünden asayiş problemleri yaşanmaması için çok hızlı gerekli önlemler alınmalı ve polisimiz otoritesini bölgelerde daha çok belli etmelidir.

Bu vesileyle Başbakan Ünal Üstel'i ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Emniyet Müdürlüğü'müzün istihdam ihtiyacını ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını gidermek, zorunlu olarak fazla mesai çalıştırılan polisimizin özlük haklarını daha iyi noktaya getirmek ve diğer sıkıntılarını çözmek için göreve davet ediyorum.