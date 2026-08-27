Hypers Ajansı'nın kurucusu ve Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menejer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır."

GÜNDEM OLAN İDDİALAR

Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, Tolga Akış, Akış’ın eşi Gizem Kaya ve Manifest hakkında peş peşe iddialarda bulunmuştu.

Üyelerin sözleşmelerinden özel hayatlarına kadar çok sayıda konuyla ilgili konuşan Adlin, Manifest üyeleriyle 10 yıllık sözleşmeler yapıldığını öne sürdü.

Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının Tolga Akış'a bırakıldığını, konser gelirlerinden ise her grup üyesinin yüzde 10 pay aldığını iddia eden Adlin, marka işbirliklerinden üyelerin alacağı payın da yönetim tarafından belirlendiğini savundu.

Söz konusu iddialar arasında Tolga Akış’ın Manifest'in grup üyelerine, Hilal Yelekçi'nin Agah Uz ile ilişkisini bitirmemesi durumunda grubu dağıtacağını söylediği yer aldı.