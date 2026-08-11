Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Kaya, mahkemede olguları aktardı.

Polis, olayın 8 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Demirhan’daki bir süpermarket içerisinde meydana geldiğini söyledi. Zanlının marketin kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam 900 TL değerindeki 2 kutu Gillette Mach 3 marka tıraş bıçağını kutularından çıkararak cebine koyduğu ve ödeme yapmadan marketten ayrıldığı belirtildi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, L.K.’nin aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC ile kalıcı bir bağının bulunmadığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurundaki şahadeti değerlendirerek L.K.’nin 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.