Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Ersan Yanal, zanlının “Taammüden Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Yanal, zanlının 2026 yılı Ocak ayında tanıştığı Z.A. ile Türkiye’de kısa süre birliktelik yaşadığını, Z.A.’nın gece kulübünde çalışmasını istemediğini ve onunla bir gelecek kurmak istediğini belirtti. Polis, Z.A.’nın KKTC’ye yeniden gelerek bir gece kulübüyle kontrat yapması üzerine zanlının bir arkadaşıyla birlikte 30 Temmuz’da ülkeye geldiğini söyledi.

Polis, zanlının görüştüğü Z.A.’nın yeniden birliktelik teklifini kabul etmemesi üzerine 3 Ağustos sabahı Ercan Havalimanı’na gittiğini ancak Z.A.’nın alışverişe çıktığını öğrenince ülkeden ayrılmayarak geri döndüğünü açıkladı.

Zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir dükkândan bıçak aldığını belirten polis, daha sonra Metropol bölgesinde olduğunu bildiği Z.A.’nın peşine düştüğünü söyledi. Polis, zanlının saat 11.45 sıralarında bir süpermarket içerisinde genç kadını 23 santimetrelik bıçakla öldürmek kastıyla çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığını belirtti.

Polis, çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine zanlının insanları kendisinden uzak tutmak amacıyla aynı bıçakla kendisini yaraladığını söyledi. Zanlının olay yerinde baygınlık geçirdiğini belirten polis, hem zanlının hem de Z.A.’nın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Üç kez ameliyat edildi

Polis, ağır yaralanan Z.A.’nın entübe edildiğini ve şimdiye kadar üç kez ameliyata alındığını açıkladı. Polis, dün gerçekleştirilen ameliyatta genç kadının başında bıçağa ait bir parçanın bulunduğunu belirtti.

Olay yerinde yapılan incelemede birçok materyalin emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlıya ait bir, Z.A.’ya ait iki cep telefonunun da emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, Z.A. ile tanıştığı günden olay gününe kadar yaşananları anlattığını ve bu ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü söyledi.

Mesele kapsamında 60’ın üzerinde ifade temin edildiğini belirten polis, zanlıdan ve Z.A.’dan alınan kan örneklerinin Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Parmak izleri ile cep telefonlarının da incelemeye gönderildiğini kaydeden polis, sonuçların beklendiğini ifade etti.

Polis ayrıca, zanlıyla birlikte ülkeye gelen ve 3 Ağustos’ta Türkiye’ye dönen bir kişiden de ifade temin edileceğini söyledi.

“Durumu kritik”

Z.A.’nın durumunun kritik olduğunu belirten polis, olayın her an cinayete dönüşebileceğini ve bu nedenle zanlıya henüz dava okunmadığını açıkladı. Polis, zanlının İstanbul’da yaşadığını, muhasebecilik yaptığını ve KKTC ile herhangi bir bağı bulunmadığını söyledi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin temmuz ayında Z.A. ile görüşmeyi kestiğini, Z.A.’nın daha sonra kendisini arayarak patronlarından işkence ve şiddet gördüğünü söylediğini ve zanlının ona yardım etmek amacıyla KKTC’ye geldiğini iddia etti. Savunma ayrıca zanlının İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve duygularıyla oynandığını öne sürdü.

Savcı Şayan Ergüden, olayın toplum içerisinde ve kameralar önünde gerçekleştiğini ve infial yarattığını belirtti. Müştekinin hayatta olduğunu ifade eden Ergüden, zanlının tutuksuz yargılanması halinde genç kadın için tehlike oluşturabileceğini, ayrıca isnat edilen suçların müebbet hapis cezası öngördüğünü belirterek tutuklu yargılama talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, olayın vahametine değinerek zanlının 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.