Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Abdrazakova, karaciğerinde meydana gelen yaralanma nedeniyle Genel Cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı ve hastaya ERCP işlemi uygulandı. Akciğer yaralanmasına yönelik ise Göğüs Cerrahisi tarafından tüp takılarak müdahalede bulunuldu.

Gerçekleştirilen müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesinde takip altına alınan hastanın, söylenenleri anlayabildiği ve genel durumunun stabil seyrettiği belirtildi.

Başındaki yabancı cisim ameliyatla çıkarıldı

Abdrazakova’nın 13 Ağustos 2026 tarihinde Beyin Cerrahisi tarafından yeniden ameliyata alındığı, baş bölgesinde bulunan yabancı cismin çıkarıldığı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirirken, tedavi ve takibinin farklı branşlardan hekimlerin yer aldığı ekip tarafından günlük olarak sürdürüldüğünü açıkladı.