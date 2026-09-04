Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burak Ataş olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 03.09.2026 tarihinde saat 03:50 raddelerinde Sarayönü sokak Surlariçi Lefkoşa’da Çağşak isimli marketin kuzeye bakan asma kilit ile kilitli bulunan kapısında asılı bulunan markası meçhul asma kilidi sirkat ederek açan zanlı A.S’nin dükkan içerisine giriş yaptıktan sonra işletmeye ait 300 Euro, 20 Sterlin, 52 bin TL nakit parayı sahibini daimi surette mahrum bırakmak niyetiyle alıp sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, aynı gün yapılan kamera görüntüleri incelemesi sonrasında tespit edilen zanlının Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da tutuklandığını belirti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı maddi olarak kendisine destek olan kimse olmadığını, bu nedenle bu suçu işlediğini ifade ederek, Ürdün’e gönderilmeyi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.