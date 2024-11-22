Polis memuru Cemal Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis,21.11.2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Bandabulya'da bulunan İşletmeciliğini Lefkoşa'da A.D'nin yaptığı markette Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde 49 adet muhtelif markalarda gümrüğü ödenmemiş gıda malzemesi, toplam 463.2 kg kurutulmuş balık ve 276.6 kg ve KKTC'ye girişi yasak patates, M.T.A'nın tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 120 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet gümrüğü ödenmemiş markası meçhul şişe içerisinde kahverengi sıvı, 5 adet tonkat, 4 paket royal Powder, 4 kavanoz drip şurup, 1 adet Flat Tummy marka Sprey, 1 kavanoz Breast powder, 1 adet şişe içerisinde Breast powder, 5 şişe içerisinde Rave Me, 15 adet içerisinde hap bulunan Dripping Pills marka pembe kavanozlar, 12 adet içerisinde hap bulunan Breast Pills marka beyaz renk kavanozlar, 22 adet içerisinde beyaz renk toz bulunan Juloy V marka pembe kavanozlar ve 7 adet içerisinde beyaz renk tebeşir türü malzeme bulunan Pussy Spice marka kavanozlar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, işletme sahibi A.D ile orada çalışan M.T.A'nın tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen sıvı, toz ve şurupların analize gönderileceğini belirtti.

Soruşturmanın A.D'nin etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, M.T.A'nın hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti. Polis, A.D'nin teminata bağlanmasını, M.T.A'nın ise 3 gün süreye tutulu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, yurt dışı çıkış yasağı, 2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefale senedi imzalaması şartlarıyla A.D'nintutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme, M.T.A'nın ise 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.