Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yazılı açıklamasında KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs piyasalarında fiyat araştırması yaptıklarını bildirdi.

Nalcıoğlu, KKTC'nin temizlik malzemelerinde Türkiye'ye göre yüzde 20, Güney Kıbrıs'a göre yüzde 40 daha ucuz olduğunu kaydetti.

KKTC'de belirlenen temizlik malzemeleri sepetine 735 TL ödenirken, aynı ürünler için Türkiye'de 949 TL, Güney Kıbrıs'ta ise 34.45 euro (yaklaşık 1240 TL) ödenmesi gerektiğini belirten Nalcıoğlu, “Bize göre, temizlik malzemelerinde KKTC'nin hem Türkiye'ye, hem de Güney Kıbrıs'a göre daha ucuz olmasının başlıca nedenleri, KKTC'de temizlik ürünlerinde güçlü üretim tesislerimizin olması ve bu sahadaki ithalatçılarımızın bu ürünlerde, makul kârlarla çalışmasıdır” dedi.