Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emine Çıkan, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında, babaannesiyle birlikte bir markette bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun yanaklarını sıkarak, beline sarıldığını ve “Senin adın ne fıstık?” dediğini belirtti.

Polis, zanlının bu davranışları nedeniyle cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Aynı gün yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının kimliğinin tespit edildiğini belirten polis, Ü.V.’nin 20 Ekim’de Lefkoşa’da yakalanarak tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten polis, zanlının ruh sağlığına ilişkin bazı raporların temin edildiğini ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini ifade ederek 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin ruh sağlığına ilişkin raporları polise sunduklarını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı Ü.V.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek hazırlanacak raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi.