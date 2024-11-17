Demirhan'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan E.Ş sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Melisa Alpaslan zanlının, 16 Kasım’da, Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisindeki kozmetik bölümünde toplam değerleri bir milyon 755 bin TL olan 3 adet Veet Mucizevi marka yağ ve bir adet Loreal Elseve Color Vive marka saç maskesini kendisine ait koyu çanta içerisine koyarak kasadan ödeme yapmadan geçip sirkat ettiğini açıkladı.

Sirkat edilen ürünlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise suçunu kabul ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.