Polis memuru. Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis,21.11.2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Bandabulya'da bulunan Afrikan Market isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, M.T.A'nın tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 110 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet gümrüğü ödenmemiş markası meçhul şişe içerisinde kahverengi sıvı, 5 adet tonkat, 4 paket royal Powder, 4 kavanoz drip şurup, 1 adet Flat Tummy marka Sprey, 1 kavanoz Breast powder, 1 adet şişe içerisinde Breast powder, 5 şişe içerisinde Rave Me, 15 adet içerisinde hap bulunan Dripping Pills marka pembe kavanozlar, 12 adet içerisinde hap bulunan Breast Pills marka beyaz renk kavanozlar, 22 adet içerisinde beyaz renk toz bulunan Juloy V marka pembe kavanozlar ve 7 adet içerisinde beyaz renk tebeşir türü malzeme bulunan Pussy Spice marka kavanozlar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, Morufat Tenıtope Alabı’nin tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen sıvı, toz ve şurupların analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ürünlerin nereden temin edildiğine dair araştırma yapılacağını, beklenen analiz sonuçları olduğunu, İlaç Ve Eczacılık Dairesinden bilgi beklediğini açıkladı. Polis, zanlının ürünleri birinden aldığını söylediğini ancak isim vermediğini, ayrıca bu tarz ürünlerin daha önce gümrükten geçirilip geçirilmediğini, geçirildiyse nasıl geçirildiğini araştıracaklarını ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.